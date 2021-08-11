Bursa'da mezarlık ve parklar mercek altında

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- Bursa'nın İnegöl ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park ve mezarlıklarda alkol ve uyuşturucu kullanan şahıslara yönelik uygulama yaptılar. Yapılan denetimlerde umuma açık alanda alkol alan 15 şahsa cezai işlem uygulandı. Mezarlıklarda alkol ve uyuşturucu kullanıldığı yönünde ihbarlar alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçtiler. İnegöl Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir nezaretinde, Narkotik, Asayiş, önleyici ve Yunus ekipleri ilçe merkezindeki mezarlıklarda denetim yaptılar. Mezarlıkları didik didik arayan ekipler, şüpheli şahısların da GBT sorgulamalarını yaptılar. Ekipler, daha sonra yeşil alan ve parklarda şüphelendikleri şahıslara yönelik uygulamalarına devam ettiler.

