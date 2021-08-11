Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Bursa'da mezarlık ve parklar mercek altında
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da mezarlık ve parklar mercek altında

Bursa'da mezarlık ve parklar mercek altında

Ekiplerin denetimi

Alkol Uyuşturucu Altın Barla Harekete Geç 

-detaylar

( BURSA ) - BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park ve mezarlıklarda alkol ve uyuşturucu kullanan şahıslara yönelik uygulama yaptılar. Yapılan denetimlerde umuma açık alanda alkol alan 15 şahsa cezai işlem uygulandı. Mezarlıklarda alkol ve uyuşturucu kullanıldığı yönünde ihbarlar alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçtiler. İnegöl Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir nezaretinde, Narkotik, Asayiş, önleyici ve Yunus ekipleri ilçe merkezindeki mezarlıklarda denetim yaptılar. Mezarlıkları didik didik arayan ekipler, şüpheli şahısların da GBT sorgulamalarını yaptılar. Ekipler, daha sonra yeşil alan ve parklarda şüphelendikleri şahıslara yönelik uygulamalarına devam ettiler.
İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı