Bursa’da meydana gelen kazada kurye yaralandı

-Olay yerinden detay



( BURSA ) BURSA



- Bursa’nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza saat 18:30 da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can A.'nın kullandığı 16 AIG 510 plakalı Motosiklet Atatürk caddesinde seyir halindeyken yağan yağmurdan dolayı çok kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Düşmenin etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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