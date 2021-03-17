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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da mest eden gökkuşağı manzarası

Bursa'da mest eden gökkuşağı manzarası

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

( BURSA -ÖZEL-DRONE) BURSA

Gökkuşağı 


- Bursa'da ortaya çıkan gökkuşağı manzarası mest etti. Mustafakemalpaşa ilçesinde yağmurun ardından güneş açtı. Göz yüzünde seyrine doyum olmaz gök kuşağı oluştu. Baharın gelmesiyle birlikte yeşeren tarlaların üzerinde çıkan ebem kuşağı drone ile görüntülendi. Uzun süre kendini gösteren gök kuşağı zamanla gözden kayboldu.
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