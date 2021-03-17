Bursa'da mest eden gökkuşağı manzarası

- Bursa'da ortaya çıkan gökkuşağı manzarası mest etti. Mustafakemalpaşa ilçesinde yağmurun ardından güneş açtı. Göz yüzünde seyrine doyum olmaz gök kuşağı oluştu. Baharın gelmesiyle birlikte yeşeren tarlaların üzerinde çıkan ebem kuşağı drone ile görüntülendi. Uzun süre kendini gösteren gök kuşağı zamanla gözden kayboldu.
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