Bursa'da meşaleli 19 Mayıs Coşkusu

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını coşkuyla kutladılar. İnegöl'ün Osmaniye mahallesi Şebboy caddesi üzerinde ikamet eden vatandaşlar, 19 Mayıs akşamı sokağa çıkarak kutlama yaptılar. Meşaleler yakan vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdular. Ellerinde bayraklarla gençlik Marşını seslendirdiler.
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