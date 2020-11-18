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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da merdiven yıkarken canından oluyordu

Bursa'da merdiven yıkarken canından oluyordu

- Yerde yaralı yatan kadın

İlk Müdahale Diş Doktoru Sağlık Ekipleri 

-- Müdahale edene esnaf
-- Ambulansa bindirilen kadın

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da, merdiven silerken ayağının kayması sonucu beton zemine çakılan kadın ağır yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Gazcılar caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre merdiven silerken ayağı kayan kadın merdivenlerden aşağıya çakıldı. Yerde yatan kadını gören vatandaşlar, sağlık ekiplerini ararken, ilk müdahale yan apartmanda kliniği bulunan diş doktoru ve personel tarafından yapıldı. Yaralı kadın daha sonra ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. (HG-
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