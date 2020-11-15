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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Bursa’da MasterChef'in çekimleri öncesi kavga

Bursa’da MasterChef'in çekimleri öncesi kavga

Kavgaya ilişkin görüntüler

( BURSA ) BURSA

Yarış Polis Müdahale Yarışma Programı Çekim Polis Ekipleri 


- Türkiye’nin en çok izlenen programlarından biri olan MasterChef’in önümüzdeki haftalarda yayınlanacak dış çekimlerinden biri Bursa'da gerçekleşti. Program çekimi esnasında, çekim yerindeki esnaf içeriye alınmayınca kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavgaya polis müdahale etti. Türkiye’nin izlenme rekorları kıran yarışma programı MasterChef'in bir bölümü Bursa’da çekiliyor. Çekim için MasterChef ekibi, Bursa’nın timsallerinden Tophane Meydanını tercih etti. Çekim için sıkı tedbirler alan prodüksiyon ekibi, Bursalı vatandaşlarla zaman zaman tartışma yaşadı. Vatandaşların izlemelerine bile izin vermeyen ekibin sert tepkisi Bursalıları sinirlendirdi. Çekim alanında faaliyet gösteren bir esnafın içeri girmesine izin verilmeyince kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavgayı polis ekipleri ayırdı. MasterChef’in yarışmacılarının ise programda Bursa’ya has yemekleri yaptığı öğrenildi.
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