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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Bursa’da marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Bursa’da marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Olay yerinden detay

( BURSA ) BURSA

Market Trol 


- Bursa’da henüz belirlenemeyen bir nedenle marketin depo kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, malzemeler kullanılmaz hale geldi. Olay Yıldırım ilçesi Kurtbasan caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir marketin deposunda yangın çıktı. Dumanı farkeden mahalleli durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına aldı. Yangında depo kısmında duran malzemeler kullanılmaz hale gelirken markette maddi hasar oluştu. Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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