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Bursa'da manevra yapan aracın takla attığı anlar kamerada
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa'da manevra yapan aracın takla attığı anlar kamerada

Bursa'da manevra yapan aracın takla attığı anlar kamerada

kaza anı güvenlik kamarası görüntüsü

Kamera Trol 

-kaza yerinden görüntüler
-yaralının ambulanstan indirilmesi
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters durdu; sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza Bursa-Ankara Karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl’den Eskişehir istikametine seyir halinde olan sürücü İrfan Demir(46) yönetimindeki 16 Y 3219 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yoldan çıkarak takla attı. Ters duran aracı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştular. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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