Bursa'da lodosun otomobil ve kamelyaları uçurduğu anlar kamerada



- Bursa'da 40 saniye süren hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bir otomobil ve kamelyanın uçtuğu anlar kameralara yansıdı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan sanayi sitesinde yaşanan 40 saniyelik hortumda bir kişi yaralanırken 20 iş yeri ve 14 araç zarar gördü. Bugün sanayi sitesinde hasar tespit çalışmaları tamamlanıp yaralar sarılırken, yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde , şiddetli lodos ve hortum sonucu bir otomobilin ve kamelyanın havada uçtuğu görüldü.

(HG-MŞ)



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