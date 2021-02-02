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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Bursa'da lodostan devrilen ağaç otomobilin camına ok gibi saplandı

Bursa'da lodostan devrilen ağaç otomobilin camına ok gibi saplandı

Görüntü devrilen ağaçlar

( BURSA ) - BURSA

Şiddetli Lodos Bild Lodos 


- Bursa'da şiddetli lodos şehirde ağaçları devirdi. Yeni Karaman Mahallesi'nde lodosdan devrilen ağaç otomobilin camına ok gibi saplandı. Bursa'da etkili olan lodos sonucu çok sayıda ağaç devrildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde seferber odu. İtfaiye ve belediye park bahçeler ekipleri devrilen ağaçları kaldırdı. Yeni Karaman Mahallesi'nde lodos sebebiyle devrilen ağaç otomobilin camına ok gibi saplandı. Otomobilde bulunan iki kişi ise ölümden döndü. (HG-İHS)
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