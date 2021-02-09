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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Bursa'da lodos yıktı geçti

Bursa'da lodos yıktı geçti

detaylar

Mel B Şiddetli Lodos Lodos Mobilya 

-enkaz detay
-enkaz kaldırma çalışmalaarı

( BURSA ) - Lodos yıktı geçti- Şiddetli lodosa dayanamayan bir iş yerinin çatısı yıkıldı BURSA

- Bursa’nın İnegöl ilçesinde şiddetli lodos gece boyunca etkili oldu. Birçok iş yerinin tabelası uçtu, mobilya sarayındaki bir iş yeri de lodosa dayanamayıp yıkıldı. İnegöl‘de gece başlayan lodos sabaha kadar devam etti. Lodosla birlikte Mobilya Sanayi Sitesinde bulunan bir mobilya iskelet atölyesinin çatısı büyük bir gürültüyle çöktü. Sabah iş yerine gelen çalışanlar ve iş yeri sahibi gördükleri manzara karşısında şok oldu. Çöken çatının malzemeleri iş yerinin içerisine doldururken, iş yeri büyük zarar gördü. İşçiler atölyede temizlik çalışması yaptı. Gece olması muhtemel bir facianın önüne geçmiş oldu. Ayrıca ilçe genelinde birçok iş yerinin demir tabelaları da rüzgâra dayanamayarak koptu. İlçe genelinde lodos zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor (SA-MŞ)
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