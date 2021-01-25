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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa’da lodos hayatı olumsuz etkiledi

Bursa’da lodos hayatı olumsuz etkiledi

vatanadaşların çektiği görüntüler

Gard Lodos Kağıt Toplayıcısı 

-rüzgarda ucuşan kartonlar
-insanların zor yürümesi
-kağıt toplayıcısının zor anları
-devrilen ağaç
-aracın üstüne düşen konteynır fotoğrafı

( BURSA ) - BURSA

- Bursa’da sabah saatlerinden beri etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Bir otomobil konteynırın atlında kalırken, ağaçlar da devrildi. Bursa’da sabah saatlerinde başlayan lodos zaman zaman etkisini arttırdı. Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir ağaçlar kırılırken, bazı ağaçlarda kökünden sökülerek yan yattı. Bir otomobilin üstüne ise konteynır düştü. Yine Gürsu ilçesinde de kuvvetli esen rüzgar karton ve kağıtları havada uçurdu. Şehir merkezinde aralıklarla etkili olan lodos, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kağıt toplayan bir genç ise, arabayı kullanmakta zorluk çekti. Bursa’da termometreler 15 dereyi gösterirken, günün ilerleyen saatlerinde yağmur yağması bekleniyor. Rüzgarın hızı ise saatte 26 kilometre ile 78 kilometre arasında ölçüldü. (SD-
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