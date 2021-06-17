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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da lisede kadın cinayeti... Eşini çalıştığı lisenin içinde bıçaklayarak öldürdü

Bursa'da lisede kadın cinayeti... Eşini çalıştığı lisenin içinde bıçaklayarak öldürdü

Olay yeri, yaralının ve şüphelinin görüntüsü, liseden görüntü, detaylar

Hastane Kadın Cinayeti Cenaze Genç Kadın Cinayet 

-ölen ve zanlının fotoğrafı

( BURSA ) - Bursa'da lisede kadın cinayeti...Eşini çalıştığı lisenin içinde bıçaklayarak öldürdü- "Mutlu anılar biriktiriyoruz paylaşımı" BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, barışmak için gittiği eşi Bircan Doğan'ı görevli olduğu lisenin içinde bıçaklayarak öldürdü. Öfkeli koca olaydan sonra kendisini de bıçaklayarak yaraladı. Olay Süleymaniye Mahallesinde bulunan Yunus Emre Lisesi'nde meydana geldi. Atalay Doğan(30), öğle saatlerinde barışmak için eşinin temizlik görevi yaptığı okula gitti. Tartışma sırasında öfkelenen Doğan elindeki bıçakla karısı Bircan Doğan'ı (29) boğazından ve karın boşluğundan bıçaklamaya başladı.
Durumu gören eğitimciler, polise ve 112’ye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, karısını bıçaklayan adamı zorlukla etkisiz hale getirdiler. Ağır yaralanan kadın ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cinayet işleyen zanlı kendisini de kolundan bıçakla yaraladı. 2 aydır eşinden ayrı yaşayan ve boşanma aşamasındaki öfkeli koca hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. 2 çocuk annesi genç kadının cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay anında okulda öğrenci bulunmadığı öğrenildi. (UGR-İHS)
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