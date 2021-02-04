Bursa’da kullanılması yasak av malzemeleri ele geçirildi



- Uluabat Gölü’nde bulundurulması ve kullanılması yasak bin 500 metre turna sakası (pinter) ile 2 ayrı filede 250 kilogram turna balığı ele geçirildi. Balıklar suya iade edilirken, kafeslerin sahibine 5 bin 454 TL ceza kesildi. Edinilen bilgiye göre, Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı su üzerinde ve kıyı seyir kontrollerinde gölün içinde sazlık alanda yapılan denetimler kapsamında Uluabat Gölü’nde avlaklarda bulundurulması yasak bin 500 metre pinter (turna sakası) ve aynı yerde hapis diye tabir edilen 2 ayrı filede 250 kilogram canlı turna balığı ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda yasak av malzemelerinin A.T (57) olduğu tespit edilerek, 5 bin 545 TL idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen bin 500 metre pinter de muhafaza altına alınarak Karacabey İlçe Tarım Müdürlüğü’ne teslim edildi.



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