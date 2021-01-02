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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa'da kriz geçiren genç intihara kalkıştı

Bursa'da kriz geçiren genç intihara kalkıştı

Şahsın metruk binadaki görüntüsü

İlk Müdahale Sahil Yolu Hastane Devlet Hastanesi Sağlık Ekipleri 

-Şahsın indirilmesi

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın İznik ilçesinde terk edilmiş metruk bir evde sinir krizi geçiren genç adam evin ikinci katına çıkarak intihara kalkıştı. Cinleri görüyorum diyen genç adama polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Olay İznik’te saat 20:00 sıraları sahil yolu üzerinde bulunan 2 katlı terk edilmiş metruk binada Ahmet Y.(33) isimli genç sinir krizi geçirdi. Evin balkonuna çıkarak titreyen genci gören mahalle sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri polisin şahsı sakinleştirip aşağı indirmesi sonrası ilk müdahaleyi yaptı. Ahmet Y. ilk müdahalesinin ardından ambulans ile devlet hastanesine kaldırıldı. (AK-
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