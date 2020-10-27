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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Bursa'da kovalamaca sonucu yakalandı, el bombası çıktı

Bursa'da kovalamaca sonucu yakalandı, el bombası çıktı

El bombasının bulunma anı

El Bombası Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Polis Ekipleri 

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

( BURSA ) -- Polisin "dur" ihtarına uymayan şüphelilerden el bombası ve silah çıktı BURSA

- Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayan şüphelilerden el bombası ve silah çıktı. İnegöl İlçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 33 yaşındaki M.Y. aracıyla kaçmaya başladı.
Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin aracında yapılan aramalarda ise 1 adet silah ve 25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ise el bombası ve 1 adet daha ruhsatsız tabanca çıktı. Aramalar sonucu çıkan el bombası sonucu görevi devir alan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri beraberinde bağlantıları olduğu düşünülen (30) M.S. (35) A.Ş. (32) M.Y.' yi de gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgulamaların da örgütsel bağlantıları olmadığı tespit edilirken, şüpheliler sorgulamalarının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. (HG-İHS)
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