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Bursa’da korkutan yangın
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bursa’da korkutan yangın

Bursa’da korkutan yangın

drone görüntüsü

Yangın Altın Yangına Müdahale Trol 

-alev alev çatının yanması
-itfaiye ekiplerinden detaylar
-yangının söndürülmeye çalışılması
-vatandaşlardan detaylar

( BURSA -EK-RÖP.)- Bir apartmanın çatısında başlayan yangın alt katlara da sıçradı BURSA

- Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın devam ediyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alt katta 2 daire kullanılamaz hâle geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudanya'nın Şükrü Çavuş Mahallesi’nde bir apartmanın çatısında kaplama yapılırken yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran alevler alt katlara da sıçradı. Mahalle sakinlerinin itfaiye ekiplerine haber vermesiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahaleyi sürdürüyor. Çatıda başlayan yangının alt katlara da sıçradığı ve iki dairenin kullanılamaz hâle geldiği öğrenildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
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