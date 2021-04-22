Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bursa’da korkutan yangın

Bursa’da korkutan yangın

Yangından detay

( BURSA ) BURSA

Karya Bild Trol 


- Bursa’da ikinci katta çıkan yangına mahalleli müdahale etti. Olay, Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle mutfakta dumanlar yükselmeye başladı.
Dumanları fark eden mahalli durumu itfaiye ekiplere bildirdi. İtfaiye ekipleri gelmeden müdahale eden mahalleli büyük faciayı önledi. Gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri ise yangın ile ilgili soruşturma devam başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement