Bursa’da korkutan yangın: 1 kişi dumandan etkilendi, onlarca kedi kurtarıldı

-Yangından detay

-Kedilerden detay

-Kurtarılan bina sahibinden detay

-Ağlayan kadından detay



( BURSA -ÖZEL) BURSA



- Bursa’da tarihi binada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Bina sahibi dumandan etkilenirken, evinde beslediği onlarca kedi, itfaiye ekipleri tarafından ölümden kurtarıldı. Bir hayvansever ise kedilerin kurtarılmasıyla sevinç gözyaşlarına boğuldu.Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesi'nde bulunan tarihi binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangından kurtarılan bina sahibi sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından şahıs, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise geniş güvenlik önlemi aldı. Yanan binanın içinde kedilerin olduğunu fark eden vatandaşlar camları taşlarla kırarak kedilerin çıkmasını sağladı. Dumandan etkilenen kediler, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılırken, bir hayvansever kadın ise kedilerin kurtarılmasına sevinerek gözyaşlarına hakim olamadı. Yangın yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.



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