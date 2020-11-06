Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Bursa’da korkutan depo yangını

Bursa’da korkutan depo yangını

alevli görüntü

Yangına Müdahale 

-siyah dumanlar

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da plastik malzemelerin bulunduğu depoda yangın çıktı. Yangın korkuya sebep olurken, itfaiye ekipleri kısa süre içinde yangına müdahale etti. Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi’nde içinde malzemelerin bulunduğu depo olarak kullanılan bir adreste yangın çıktı. Etrafa yayılan siyah dumanı fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangından sonra depo kullanılamaz hale geldi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı