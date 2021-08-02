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Bursa’da korkutan çalılık yangını
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa’da korkutan çalılık yangını

Bursa’da korkutan çalılık yangını

Olay yerinden görüntü

Koyundere Yangın Orman Yangını 

-İtfaiye ekiplerinin müdahale anı
-Yangından görüntü

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Elbeyli mahallesi koyundere mevkiinde çalılık bir alanda yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alan çalılık alanı görenler orman yangını olabileceğini düşünerek İtfaiye ekiplere bilgi verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.
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