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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil çalılık alana uçtu

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil çalılık alana uçtu

-Kaza yapan araç detaylar

( BURSA ) BURSA

İlk Müdahale Hastane Tahkikat Kızık Sağlık Ekipleri 


-. Araç sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza, sabah saatlerinde merkez Yıldırım İlçesi Cumalıkızık yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 NHV 11 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak çalılık alana uçtu. Kazada ters dönen otomobilden çevredeki sürücülerin yardımıyla çıkarılan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenilirken, kazalı araç çekiciyle kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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