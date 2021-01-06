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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa’da kızların sevgili kavgası kameralara yansıdı

Bursa’da kızların sevgili kavgası kameralara yansıdı

kavgadan görüntüler

( BURSA ) BURSA

Genç Kız Genç Kızlar Kamera Cep Telefonu Irak 


- Bursa’da genç kızların parktaki sevgili kavgası kameralara yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı mahallesi Teoman Özalp Parkında meydana geldi. İddiaya göre bir kızın erkek arkadaşına atılan mesaj sonucu sinir krizi geçirmesi sonucu yanına iki arkadaşını da alarak kızı parkta tek yakaladı. İkili arasındaki tartışma yerini kavgaya bırakınca diğerlerinin de katılmasıyla ortalık savaş alanına döndü. O anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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