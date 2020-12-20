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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Bursa’da kısıtlamada hareketli dakikalar

Bursa’da kısıtlamada hareketli dakikalar

Kaçış anlarından detay

( BURSA ) BURSA

Polis Futbol Maçı Kamera Polis Ekipleri 


- Bursada kısıtlamada boş arazi ve sokaklarda oyun oynayan çocukların polis ekiplerinden kaçması kameralara yansıdı. Olay, Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi ve Osmangazi İlçesi Emek Mahallesi'nde kaydedildi. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen boş arazilerde ve sokaklarla oyun oynayan ve futbol maçı yapan çocuklar, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerini görünce ne yapacaklarını şaşırdı. Siren sesleriyle çocukların yanına gitmeye çalışan polis ekipleri, megafondan evlerine gitmelerini söyledi.

Ancak polisi gören çocuklar, koşarak kaçmaya başladı.
Yasağa rağmen sokakları, parkları ve boş arazi dolduran daha sonra ekiplerden kaçan çocukların görüntüleri, saniye saniye kameralara yansıdı.
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