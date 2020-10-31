Bursa’da kaza göz göre göre geldi... O anlar kamerada

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( BURSA ) - 2 araç kafa kafaya çarpıştı BURSA



- Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Göz göre göre gelen kazada 1 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Yalıntaş kavşağında saat 08.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalıntaş’a doğru hareket halinde olan 16 EBJ 01 plakalı otomobil ile Yalıntaş’tan sanayiye dönüş yapmak isteyen 16 SF 083 plakalı araç çarpıştı. Kazada bir kişi yaralanarak hastaneye sevk edildi. İki araçta da maddi hasar meydana geldi. Araçların yoldan kaldırılması ile yol trafiğe açılırken kaza saniye saniye kameraya yansıdı.



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