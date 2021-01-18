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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa’da kayıp dağcı alarmı

Bursa’da kayıp dağcı alarmı

Bölgeden görüntüler

Jandarma Ormanlı Kayıp Dağcı Harekete Geç 

-Arşiv-

( BURSA )-İznik’te karda kamp yapan 8 dağcıdan 5 saattir haber alınamıyor-Bölgede alarma geçen jandarma ekipleri kaybolan dağcıları arıyor BURSA

- Bursa’nın İznik ilçesinde karda kamp yapan 8 dağcıdan 5 saattir haber alınamıyor. Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri bölgede kayıp dağcıları arıyor. Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesine bağlı Kırıntılı Mahallesindeki ormanlık alanda karda kamp yapan 8 dağcı kayboldu. En son Menekşe Mevkii’ndeyken irtibat kurulan dağcılardan son 5 saattir haber alınamadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri bölgede kayıp dağcıları bulmak için çalışma başlattı. Kayıp dağcıların İznik’li olmadıkları gezi amaçlı geldikleri belirtildi.
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