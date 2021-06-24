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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da karton toplayıcılarının biber gazlı kavgası hastanelik etti

Bursa'da karton toplayıcılarının biber gazlı kavgası hastanelik etti

- Biber gazından etkilenen iki gence polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesi

( BURSA ) BURSA

Biber Gazı Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Kağıt Toplayıcısı 


- Bursa'da iki kağıt toplayıcısının kavga ettiği sırada biber gazı kullanılınca ikisi de hastanelik oldu.İznik ilçesinde karton toplamakta anlaşamayan iki kişi kavga etmeye başladı.
Karton toplayıcılardan birisinin biber gazı sıkması üzerine ikisi de nefes alamayarak hastanelik oldu.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Biber gazından etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.
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