Bursa’da kar yağışının sürücülere yaşattığı zorluklar kamerada

-Vatnadaşların araçları itlemesi



( BURSA ) BURSA



- Bursa’da etkili olan yoğun kar yağışı, tedbirsiz yola çıkan araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Kar yağışı beraberinde kazaları da getirirken, yolda kalan araçlar, vatandaşların yardımıyla hareket edebildi. Bursa’da saat 16.00 sıralarında başlayan kar yağışı gece saatlerinde de etkili oluyor. Şehir merkezinde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaşırken, belediye ekipleri yollarda kar küreme araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan yoğun kar yağışı, tedbirsiz yola çıkan araç sürücülerine zor anlar yaşatıyor. Bazı sokaklarda maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, bazı sokak aralarında yolda kalan araçlar, vatandaşların iterek yardım etmesiyle hareket edebildi. Yetkililer, vatandaşları zincirsiz ve kar lastiksiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.



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