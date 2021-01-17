Bursa’da kar yağışının keyfini yine çocuklar çıkardı

-Kayan araçlardan görüntüler

-Genel kar görüntüleri



( BURSA -ÖZEL)- Yaklaşık 6 saattir aralıksız yağan kar yağışı, Bursa’yı beyaza bürüdü BURSA



- Bursa’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde de etkili olurken, bazı vatandaşlar evlerinin önünde kar topu oynayıp, kızaklarla kayarak karın keyfini çıkardı. Şehir merkezinde kar kalınlığı ise 20 santimetreye ulaştı. Bursa’da saat 16.00 sıralarında başlayan kar yağışı, gece saatlerinde de etkili oluyor. Yaklaşık 6 saattir devam eden kar yağışı sebebiyle şehir merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kar sebebiyle bazı araç sürücülerinin zorluk yaşadığı görülürken, belediye ekipleri ana caddelerde kar küreme araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan kar yağışının keyfini ise yine çocuklar çıkardı. Bazı vatandaşlar evlerinin önlerinde kar topu oynayıp, kızaklarla kayarak keyifli dakikalar yaşadı. Karın tadını çıkartan çocukların görüntüleri ise kameralara yansıdı. Ayrıca Bursa genelinde kar yağışının Pazar günü de etkili olacağı bildirildi.





loading...