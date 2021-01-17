Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Bursa’da kar yağışının keyfini yine çocuklar çıkardı

Bursa’da kar yağışının keyfini yine çocuklar çıkardı

Kar topu oynayanlardan ve kayanlardan görüntüler

Kar Kalınlığı Kamera Kar Topu Yağan Kar Yağışı 

-Kayan araçlardan görüntüler
-Genel kar görüntüleri

( BURSA -ÖZEL)- Yaklaşık 6 saattir aralıksız yağan kar yağışı, Bursa’yı beyaza bürüdü BURSA

- Bursa’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde de etkili olurken, bazı vatandaşlar evlerinin önünde kar topu oynayıp, kızaklarla kayarak karın keyfini çıkardı. Şehir merkezinde kar kalınlığı ise 20 santimetreye ulaştı. Bursa’da saat 16.00 sıralarında başlayan kar yağışı, gece saatlerinde de etkili oluyor. Yaklaşık 6 saattir devam eden kar yağışı sebebiyle şehir merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kar sebebiyle bazı araç sürücülerinin zorluk yaşadığı görülürken, belediye ekipleri ana caddelerde kar küreme araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan kar yağışının keyfini ise yine çocuklar çıkardı. Bazı vatandaşlar evlerinin önlerinde kar topu oynayıp, kızaklarla kayarak keyifli dakikalar yaşadı. Karın tadını çıkartan çocukların görüntüleri ise kameralara yansıdı. Ayrıca Bursa genelinde kar yağışının Pazar günü de etkili olacağı bildirildi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı