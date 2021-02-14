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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Bursa'da kar yağışı şiddetini arttırarak devam ediyor

Bursa'da kar yağışı şiddetini arttırarak devam ediyor

BURSA KENT MERKEZİ KUŞ BAKIŞI DETAYLARI

Kar Kalınlığı Yağan Kar Yağışı 

-KAR YAĞIŞININ ŞİDDETİ
-FARKLI AÇILARDAN ÇATILAR
-GÖREV YAPAN TAKSİ VE DOLMUŞLARDAN DETAYLAR

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da dün gece saatlerinden beri aralıklarla yağan kar yağışı, şiddetini arttırarak devam ediyor. Kent merkezinden sadece çatılar ve araçların üzerin kar tutarken, Uludağ'daki kar kalınlığı ise yarım metreyi geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlerdir yapılan uyarıların ardından Bursa'da da kar yağışı dün geceden beri etkisini sürdürüyor. Aralıklarla yağan kar yağışı öğle saatlerinden sonra şiddetini arttırarak devam ediyor. Kent merkezinde sadece çatı ve araçların üzeri karla kaplanırken, Uludağ'da ise kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Hafta başından itibaren daha da etkili olması beklenen kar yağışı için, belediye ekipleri de seferber oldu. İlçe belediyelerinde oluşturulan ekipler, 24 saat teyakkuzda bekliyor.
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