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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da kar yağışı etkili oluyor

Bursa'da kar yağışı etkili oluyor

KAR YAĞIŞINDAN GÖRÜNTÜLER

( BURSA )- İnegöl'de her yer beyaza büründü BURSA

Kar Kalınlığı Gesi Kar Yağışı 


- Bursa'nın İnegöl İlçesinde kar yağışı etkili oluyor. Yağışla birlikte hem şehir merkezi hem de yüksek yerler beyaza büründü. İnegöl ilçe merkezinde kar yağışı etkili oluyor. Sabaha kadar devam eden yağışlarla birlikte şehir merkezi tekrar beyaz gelinliğini giydi. Sabah işe gidenler beyaz örtü sürprizi yaşadı. Kar şehir merkezinin yanı sıra yüksek kırsal mahallerde etkili oluyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği öğrenildi. Yağışlar Bursa Ankara yolu Ümitalan ve Mezitler bölgesinde yoğun bir şekilde devam ediyor. Karayolları ekipleri yollarda temizleme çalışmalarını sürdürürken, şu anda karayolunda herhangi bir aksama olmadığı ifade edildi.
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