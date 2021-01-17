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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
- Bursa’da kar esareti... Yüzlerce araç yolda mahsur kaldı

- Bursa’da kar esareti... Yüzlerce araç yolda mahsur kaldı

Karda kalan araçlardan görüntüler

Mahsur Kaldı Jandarma Kar Kalınlığı Polis Ekipleri Kar Yağışı 

-Polislerin araçları iteklemesi
-Patinaj çeken araçlardan görüntüler
-Mudanya-Bursa yolundan görüntüler

( BURSA )- Mudanya-Bursa Yolu çift yönlü trafiğe kapandı BURSA

- Bursa’da yoğun kar yağışı sebebiyle Mudanya-Bursa yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Yüzlerce araç yolda mahsur kalırken, bazı araçlar traktör ile çekildi, bazı araçlar ise görevli polislerin yardımıyla hareket edebildi. Bursa’da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, bugünde etkisini arttırarak devam ediyor. Şehir merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, kar yağışı tipiye dönüştü. Yoğun kar yağışı sebebiyle trafikte aksamalarda meydana geldi. Mudanya-Bursa Yolu, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Yüzlerce araç karda mahsur kalırken bölgeye polis, jandarma, arama-kurtarma ve kar küreme araçları sevk edildi. Yaklaşık 1 saattir kapalı olan yolda, kar küreme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan tedbirsiz yola çıkarak yolda kalan araç sürücülerinin yardımına ise görevli polis ekipleri koştu. Bazı araçlar, polis ekiplerinin iterek yardım etmesiyle hareket edebildi. Bursa'da yaşanan kar esareti, drone ile havadan da görüntülendi. (BÖ-
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