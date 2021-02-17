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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da kar esareti... Yola hazırlıksız çıkanlar trafiği kilitledi

Bursa'da kar esareti... Yola hazırlıksız çıkanlar trafiği kilitledi

DRONE İLE HAVANADN DETAYLAR

Kar Kalınlığı Bild Yağan Kar Yağışı 

-YOLDA ALAN ARAÇLAR
-VATANDAŞLARIN İTMESİ
-FARKLI AÇILAR
-UZUN KUYRUKLAR
-SABAH KAR İLE UYANAN VATANDAŞLAR

( BURSA )- Bursa'nın çeşitli ana yollarında zincirsiz veya kış lastiksiz yola çıkanlar yüzünden uzun kuyruklar oluştu BURSA

- Bursa’da dün akşamdan itibaren yoğun kar yağışı sebebiyle Mudanya-Bursa yolu yola hazırlıksız çıkan sürücüler yüzünden ulaşıma kapandı. Bursa'nın çeşitli noktalarında aynı manzaralar sık sık yaşandı. Belediye ekipleri tuzlama çalışmaları yaparken, vatandaşlarda yolda kalan araçlara yardım etti. Bursa'da gece tipi şeklinde yağan kar, sebebiyle her yer bembeyaz oldu. Yola hazırlıksız çıkan sürücüler de trafiğin altını üstüne getirdi. Onlarca araç yolda mahsur kalırken, bazı araçlar vatandaşların yardımı ile ilerleye bildi. Şehir merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, şehrin belli kesimlerinde aynı trafik manzaralarıyla karşı karşıya kaldı. Sabah işe gitmek isteyenler işlerine geç kalırken, araçların adım adım ilerlemesi ise drone ile havadan da görüntülendi. (AÇ-
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