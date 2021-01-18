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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da kar çılgınlığı... 45 kadın aynı anda böyle kaydı

Bursa'da kar çılgınlığı... 45 kadın aynı anda böyle kaydı

Görüntü. Zincir oluşturup kayan kadınlar, poşetle kayanlar,kemençe çalanlar, detaylar

( BURSA )- Kar yağışı kısıtlamadan dolayı aylardır evine kapanan Bursalıları yüzünü güldürdü, şehrin bir çok noktasında renkli görüntüler yaşandı- Uludağ'ın eteklerindeki Kestel'in Orhaniye Köyü'nde 45 kadın gece yarısı poşetle karın keyfini çıkardı BURSA

Kutlay Kar Kalınlığı Kamera Kar Yağışı Irak 


- Bursa'da yoğun kar yağışı renkil görüntülere sahne oldu. Aylardır korona virüs kısıtlamaları sebebiyle evlerine kapanan Bursalılar kar keyfini yaşamak için sokaklara çıktı. Kestel ilçesine bağlı Orhaniye Köyü'nde 45 kadın zincir yaparak poşetle kaydı. Naylonla karda gönüllerince eğlenenler, kemençe eşliğinde dans edenler de kameraya yansıdı. Bursa şehir merkezindeki kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, üst kesimlerde yarım metreyi buldu. Uludağ'ın doğu eteklerindeki Kestel ilçesi Orhaneyi Köyü'nde dün gece toplanan kadınlar keyif yaptılar. Ellerindeki poşetlerle zincir oluşturan yaklaşık 45 kadın, yokuştan aşağıya kendilerini bırakınca müthiş heyecan yaşadılar. Öte yandan Orhaneli ilçesinde de büyük naylonla kayak keyfi yaşayanlar da kamerayla görüntülendi. Dün gece şehir merkezinde kemençe eşliğinde kar yağışını kutlayan ve eğlenenler de 2021'in en renkli görüntülerine imzasını attılar. (SA-İHS)
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