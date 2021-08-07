Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Bursa’da kamyon devrildi: 2 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa’da kamyon devrildi: 2 yaralı

Bursa’da kamyon devrildi: 2 yaralı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Polis Tahkikat Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Yaralıdan görüntü
-Ekiplerden görüntü

( BURSA ) BURSA

Bursa’da İnegöl-Bursa karayolunda meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyon devrilerek sürücü ve arkadaşı yaralandı. Kaza İnegöl-Bursa karayolunda saat 18.00 sıralarında Turan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.Y (35) idaresindeki kamyon direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak yan yattı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan kamyonda bulunan arkadaşı M.Y (29) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerin sağlık , polis ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü H.Y (35) ve arkadaşı M.Y (29) ilk müdahalelerini yaptıktan sonra Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı