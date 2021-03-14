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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Bursa'da kalabalık grubun kavga ettiği anlar kamerada

Bursa'da kalabalık grubun kavga ettiği anlar kamerada

- İki grubun kavga etmesi cep telefonu kamerası

Kamera Kalaba Alabalık Cep Telefonu 

-- Görüntü Montaj tünele atıldı

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da kalabalık iki grubun birbirine girdiği anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Merinos Parkında iki grup arasında meydana geldi. Parkta bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla çektiği o anlarda ise, kalabalık iki grubun birbirine girdiği ve çevredekilerin yatıştırdığı anlar yansıdı. (HG-
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