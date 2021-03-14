Bursa'da kalabalık grubun kavga ettiği anlar kamerada

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( BURSA ) BURSA



- Bursa'da kalabalık iki grubun birbirine girdiği anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Merinos Parkında iki grup arasında meydana geldi. Parkta bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla çektiği o anlarda ise, kalabalık iki grubun birbirine girdiği ve çevredekilerin yatıştırdığı anlar yansıdı. (HG-



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