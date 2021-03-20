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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa'da kafe büyük gürültüyle çöktü, facianın eşiğinden dönüldü

Bursa'da kafe büyük gürültüyle çöktü, facianın eşiğinden dönüldü

Bina yıkılırken duman ve molozların aşağıya düşmesi

Mel B Polis Tahkikat Nadan Temel Kazısı 

-Bina sahiplerinin tepkisi ve röportaj
-Polis ekipleri ve iş yeri sahipleri detay
-Çevredeki meraklı vatandaşlar
-Olay sonrası inşaat ve yıkılan binadan detaylar

( BURSA - ÖZEL)- Antika eşyaların bulunduğu kafe, yan tarafındaki inşaatın hafriyat kazısı sırasında büyük bir gürültüyle çöktü BURSA

- Bursa'nın tarihî mekânlarından Abdal semtinde bulunan kafe, başında bulunan inşaatın temel kazısı sırasında büyük bir gürültüyle çöktü. O anda içeride kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde bulunan tarihi Abdal semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, antikacı ve kafe olarak kullanılan bina, tarafında bulunan bir inşaatın hafriyat kazısı esnasında altındaki toprak kayınca büyük bir gürültüyle çöktü.Her gün onlarca vatandaşın ziyaret ettiği antikalarla dolu kafede o sırada kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. İş yeri sahipleri duruma tepki gösterirken, olay yerine polis sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. (HG-MŞ)
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