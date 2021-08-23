Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Bursa’da kaçak tütün operasyonu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa’da kaçak tütün operasyonu

Bursa’da kaçak tütün operasyonu

Kaçak ürünlerden görüntü

Operasyon Jandarma Bandrol Gözaltı Kaçak Sigara 

-Bandrollerden görüntü

( BURSA ) - BURSA

- Bursa’da jandarma ekiplerinin bir eve yaptığı baskında 300 kilo kaçak tütün ve sahte bandrol ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Geçit Mahallesi’nde F.M.C. isimli bir şahsın kaçak sigara üretip sattığı ihbarı üzerine söz konusu eve baskın düzenledi.
Evde yapılan aramada 300 kilo tütün, 4 milyon adet makaron, 200 bin adet bandrolsüz sigara, 50 bin adet sahte bandrol, 3 adet bandrol sökümünde kullanılan elektrikli pürmüz ve 1 adet post cihazı ele geçirildi. F.M.C. ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. (ABE-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı