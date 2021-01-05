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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Bursa'da kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

Bursa'da kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

ele geçirilenler dety

( BURSA ) BURSA

Kaçak Sigara Kaçak Sigara Irak 


- Bursa'da yapılan operasyonda kaçak sigara operasyonunda silah ve tüfek ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından İnegöl İlçesinde yapılan kaçak sigara operasyonunda çok sayıda sigara ve silah ile tüfek ele geçirildi. Operasyon sonucu 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise,2 adet ruhsatsız av tüfeği, İçerisinde 20 adet sigara bulunan toplam 25 bin 200 satışa hazır sigara, 68 kilogram kıyılmış satışa hazır tütün, Tütün Sarma Aparatı ve 8 gram esrar ele geçirildi. Olayın şüphelilerinden Y.S. ve F.D. isimli şahıslar savcının talimatı ile ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. (HG-
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