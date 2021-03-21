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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Bursa’da kaçak okul servisi kaza yaptı: Araçtan 20 öğrenci çıktı

Bursa’da kaçak okul servisi kaza yaptı: Araçtan 20 öğrenci çıktı

-Kaza sonrası olay yeri

Okul Servisi Tahkikat Kaçak Şili Öğrenciler 

--Ağlayan çocuklar

( BURSA )- Kaza yapan araçtaki çocuklar korku dolu anlar yaşadı BURSA

- Bursa’nın Kestel ilçesinde servis taşımacılığı izni olmayan bir kamyonet kaza yaptı. Araçta bulunan çocuklar korku dolu anlar yaşarken, çevredeki vatandaşlar çocukları sakinleştirmeye çalıştı. Olay dün Kestel ilçesinde meydana geldi. Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda seyreden minibüs, önce bir araca ardından kaldırıma çarparak durabildi. Kazadan sonra ortaya çıkan detay ise pes dedirtti. 4 kişilik koltuk ruhsatı olan araçtan tam 20 çocuk çıktı. İddiaya göre araçta bulunan çocukları okuldan evlerine götüren Suriye uyruklu şoför, resmi izni olmadan servis yapıyordu. Aracın servis taşımacılık ruhsatının ve servis plakasının olmaması büyük tepkiye neden oldu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, büyük korku yaşayan öğrenciler gözyaşlarına boğuldu. Çevrede olayı gören vatandaşlar korku yaşayan çocukları sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. (AK-
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