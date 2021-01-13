Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Bursa'da kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

- Bursa'da kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

ele geçirilenler

( BURSA ) BURSA

Kaçak Kaçak İçki 


- Bursa'da yapılan kaçak içki operasyonunda bir kişi gözaltına alınırken, 16 litre kaçak içki ele geçirildi. Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Kestel ilçesinde bulunan ikamete baskın düzenlendi.
Baskında A.P. isimli şahıs gözaltına alınırken, 16 litre kaçak içki ele geçirildi. Şüphelinin karakoldaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (HG-MŞ)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı