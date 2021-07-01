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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bursa’da kaçak içki imalathanesine şok baskın

Bursa’da kaçak içki imalathanesine şok baskın

imalathaneden görüntüler

( BURSA )- Bursa’da 1 ton kaçak içki ele geçirildi BURSA

Operasyon Sahte İçki Alkollü İçki Gözaltı Kaçak İçki 


- Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri çeşitli illerde sahte içkiden kaynaklı ölümlerin artmasından dolayı yapılan çalışmaları hızlandırıp, Bursa genelinde sahte içkinin yayılmasını önlemek amacıyla operasyon düzenledi.
Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde sahte içki imalatı yapıldığı, alkollü içkilerin şişelenmiş vaziyette satışa hazır olduğunu tespit eden ekipler şüpheli M.K.’nın evinde yaptıkları aramalarda 1 ton sahte içki ele geçirildi. Polis gözaltına alınan M.K. hakkında soruşturma başlattı. (SD-
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