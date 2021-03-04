Bursa'da kaçak hafriyata suç üstü: 277 bin lira ceza



- Bursa'da daha önce kaçak hafriyat dökümü yapılan bölgeye hafriyat boşaltan hafriyat şirketine 277 bin lira cezai işlem uygulandı. Bursa'da kaçak olarak döküm yapıldığının haberi alan Bursa İl Jandarma Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı ile Bademli Asayiş timi ile birlikte iş makinesinin çalıştığı ve hafriyat kamyonlarının hareketliliği tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Kamyonun hafriyat getirerek döktüğünün görülmesi üzerine Video kaydı alınarak araç suç üstü yakalandı.Daha önceden de Kaçak döküm yapan hafriyat şirketine Büyükşehir Belediyesi Çevre Denetleme Şube Ekiplerince çevrenin kasten kirletilmesinden dolayı 276 bin 588 lira idari para cezası uygulandı. (HG-



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