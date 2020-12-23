Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da kaçak alkol operasyonu

Bursa'da kaçak alkol operasyonu

ele geçirilenler ve daha önce yapılan operasyonlarda yakalananlar arşiv görüntüsü

( BURSA ) BURSA

Cumhuriyet Savcısı Harekete Geç Kaçak Alkol İstihbarat Kaçak İçki 


- Bursa'da sahte alkolden dolayı 6 kişi hayatını kaybederken, kaçak içki piyasaya sürmek isteyenler bu kez hedeflerine ulaşamadan jandarma tarafından yakalandı. Baskında çok sayıda kaçak alkol ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki yaparak piyasaya süreceği yönündeki istiharat üzerine harekete geçti. Ekipler Mesudiye Mahallesinde ikamet eden L.A isimli şahsın ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada 1 adet 100 litrelik jelikan bidon içerisinde fermente şarap,1 adet 19 litrelik damacana içerisinde Viski, 1 adet 5 litrelik pet şişe içerisinde rakı, 10 adet 0.5 litrelik pet şişe içerisinde toplam 5 lt rakı, 11 adet 0.5 litrelik pet şişe içerisinde toplam 5.5 lt viski, 2 adet 5 litrelik pet şişe içerisinde toplam 10 lt etil alkol, 1 adet 1 litrelik cam şişe içerisinde rakı olmak üzere 100 litre fermente şarap, 7 litre viski, 6 litre rakı, toplam 123 litre kaçak içki ve 10 litre etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, gözaltına alınan şahıs ifadesinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. (MŞ-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement