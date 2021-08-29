Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
- Bursa’da jandarmadan kenevir operasyonu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
- Bursa’da jandarmadan kenevir operasyonu

- Bursa’da jandarmadan kenevir operasyonu

Hint kenevirlerinden görüntü

( BURSA ) BURSA

Operasyon Hint Keneviri Jandarma Ormanlı Gözaltı 


- Bursa’da jandarmanın İznik ilçesinde yaptığı operasyonlarda ormanlık arazi içerisinde yapılan aramalarda 211 kök hint keneviri bulundu. Edinilen bilgiye göre Müşküle Mahallesi Ambardere Mevkiinde Jandarma ekiplerinin fiziki olarak yaptığı takipte N.Ç isimli bir kişinin hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Ormanlık alan içerisinde yapılan aramalarda 211 kök hint keneviri ve bin 140 gram kubar esrar ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin operasyon yaptığını gören N.Ç hemen kaçarak bölgeden uzaklaştı. Kısa sürede ormanlık alanda yeri tespit edilen N.Ç jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. N.Ç ifadesinin ardından adliyeye sevkedildi. (ABE-
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement