- Bursa’da jandarmadan kenevir operasyonu



- Bursa’da jandarmanın İznik ilçesinde yaptığı operasyonlarda ormanlık arazi içerisinde yapılan aramalarda 211 kök hint keneviri bulundu. Edinilen bilgiye göre Müşküle Mahallesi Ambardere Mevkiinde Jandarma ekiplerinin fiziki olarak yaptığı takipte N.Ç isimli bir kişinin hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Ormanlık alan içerisinde yapılan aramalarda 211 kök hint keneviri ve bin 140 gram kubar esrar ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin operasyon yaptığını gören N.Ç hemen kaçarak bölgeden uzaklaştı. Kısa sürede ormanlık alanda yeri tespit edilen N.Ç jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. N.Ç ifadesinin ardından adliyeye sevkedildi. (ABE-

