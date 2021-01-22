Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Bursa'da jandarma trafik timleri bin 336 öğrenciye uzaktan eğitim sistemi ile bilgilendirmede bulundu

- Bursa'da jandarma trafik timleri bin 336 öğrenciye uzaktan eğitim sistemi ile bilgilendirmede bulundu

- Uzaktan eğitimDEN görüntü

( BURSA ) BURSA

Eğitim Sistemi Jandarma Öğrenciler Bulduk 


- Yeni tip koronaviruüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan öğrencilere Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timlerinde görevli personel tarafından "Trafik Dedektifi Projesi" kapsamında EBA/ZOOM uygulaması üzerinden bin 336 öğrenciye ulaşarak, öğrencilere trafikte dikkat edilmesi ve uyulması gereken kurallar anlatılarak eğitim verildi.
Uzaktan verilen eğitime katılan öğrenciler büyük ilgi göstererek, bilmedikleri birçok trafik levha, işaret ve kuralları öğrendiklerini, kendileri için faydalı olduğunu ve devam etmesini istediklerini, bilmedikleri konularda soru sorma imkanı bulduklarını, eğitimin devam etmesinin faydalı olacağını belirterek olumlu cevaplar verdi. (HG-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı