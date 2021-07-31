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Bursa'da işçi servisi alev alev yandı, işçiler son anda kurtuldu
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa'da işçi servisi alev alev yandı, işçiler son anda kurtuldu

Bursa'da işçi servisi alev alev yandı, işçiler son anda kurtuldu

Olay yerinden görüntü

Yangın Polis Ekipleri Orman Yangını İşçi Servisi Yangına Müdahale 

-Yangından görüntü
-Ekiplerinden görüntü

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da işçi servisi alev topuna döndü. Servisteki işçiler son anda kurtuldu. Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde FSM bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işçileri taşıyan minibüs seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı motor kısmından alev aldı. Serviste bulunan işçiler son anda kurtuldular. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonrası minibüsün motor kısmında büyük hasar oluşurken herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Siyah dumanların havayı kapladığı yangını uzaktan görenler orman yangını olabileceğini düşünerek paniğe kapıldı.
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