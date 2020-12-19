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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa'da internet ve uzaktan eğitim çilesi

Bursa'da internet ve uzaktan eğitim çilesi

-köyün drone görüntüsü

Köy Muhtarı İnter Öğrenciler 

--çocuklardan detaylar
--çocuklarla röp
--köy muhtarı Ali Öztürk röp

( BURSA -ÖZEL-DRONE)- Bursa'nın merkezindeki köyde çekmeyen internet sebebiyle çocuklar uzaktan eğitim göremiyor BURSA

- Bursa'da 30 öğrencisi olan köyde internet çekmediği için çocuklar uzaktan eğitimden faydalanamıyor. Eğitimden uzak kalan öğrencilerin tek isteği köylerine internetin gelmesi oldu. Osmangazi ilçesine bağlı Güneybudaklar köyü, şehir merkezine 45 kilometre mesafede olmasına rağmen internet alt yapısı olmadığı gibi telefonlardan da internet çekmiyor. Köyde bulunan 30 öğrenci, internet olmadığı için uzaktan eğitimle derslerini yapamıyor. Eğitim alamadıkları için arkadaşlarından geri kalan öğrenciler yetkililerin seslerini duymasını istiyor. Köy meydanında toplanan öğrenciler internet istediklerini söyledi.

Köy muhtarı da, Türk Telekom'un kendileriyle ilgilenmediğini belirtti.
Köylerinde internetin olmadığını ifade eden Güneybudaklar Muhtarı Ali Öztürk, "Köyümüzde internet yok. Ne şebeke interneti var, ne de telefonlar çekiyor. Hal böyle olunca köyümüzde bulunan öğrenciler uzaktan eğitim alamıyor. Biz köyümüze internet istiyoruz. Çocuklarımız uzaktan eğitimden faydalansın. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz. Büyüklerimizin Türk Telekom'a bir dur demeleri gerekir. Sadece bizim sıkıntımız değil bölgedeki bir çok köyde aynı sıkıntılar mevcut" dedi.
İnternet olmadığı için uzaktan eğitimden faydalanamayan öğrenciler, "Biz internet ortamında derslerimize katılmak istiyoruz, ama internetimiz yok. Mağduruz. Ne olur büyüklerimiz bizim eğitim almamızı sağlasın, arkadaşlarımızdan geri kalmak istemiyoruz" şeklinde konuştu.
(BRK-MŞ-ÖK-Y)
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