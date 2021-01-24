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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Bursa'da ilginç kaza...Refüje çıkan otomobili vinçle çıkartıldı

Bursa'da ilginç kaza...Refüje çıkan otomobili vinçle çıkartıldı

Kaza Yapan Otomobilin Görüntü,

Bild Direksiyon Trol 

-Babadaki Görüntüsü,
-Vinç Alma,
-Röportaj

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da meydana gelen ilginç kazada otomobil orta refüje çıkarak durabildi. Kazayı görenler dönüp bir kez daha baktı. Kaza, geçtiğimiz günlerde Bursa'nın İnegöl ilçesi itfaiye kavşağında meydana geldi. 34 GU 9019 plakalı otomobil sürücüsü kavşağa aynı anda bir başka araçla girdiği sırada, diğer aracın yandan vurmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil ortada bulunan orta refüje çıkarak durabildi. Park halindeymiş gibi duran otomobili görenler gözlerine inanamadı. Kaza sonucu otomobilin iki lastiği patlarken, araç olay yerine gelen vinç yardımıyla çekiciye yüklendi. (SA-AÇ)
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