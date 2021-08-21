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Bursa’da ikinci orman yangını
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa’da ikinci orman yangını

Bursa’da ikinci orman yangını

helikopter detayı

Yangın Ormanlı Orman Yangını Helikopter 

-yangından görüntüler

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi’nde çıkan orman yangının ardından yine Mudanya’ya bağlı Altınkum Mevkii’nde de ikinci yangın daha çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi’nde ormanlık alanda saat 16.45 sıralarında çıkan yangının ardından yine Mudanya’ya bağlı Altınkum Mevkii’nde de başka bir yangının çıktığı öğrenildi. Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına 10 araçla karadan 2 helikopterle havadan müdahale ediyor. (SD-
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